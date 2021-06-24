Американская корпорация Microsoft в ходе онлайн-презентации анонсировала свою новую операционную систему — Windows 11. Все пользователи Windows 10 смогут бесплатно обновиться до новой версии. Релиз состоится осенью. Первая предварительная сборка выйдет в начале следующей недели для участников программы Windows Insider.

Появится новый пользовательский интерфейс. Теперь у окон будут закругленные углы, системные значки были переработаны, в целом дизайн стал гораздо мягче. Будет доступен новый выбор обоев для рабочего стола, также можно будет сделать быстрые настройки рабочего стола для разных ситуаций: работы, отдыха, игр.

Новая ОС представит обновленное меню «Пуск». Теперь по умолчанию оно будет располагаться по середине и избавится от плиточного дизайна. При желании можно будет передвинуть его на свое традиционное место в левом нижнем углу экрана. В меню отображаются часто используемые программы, а также «рекомендуемые» действия или последние открытые файлы.

При нажатии «развернуть окно» появится возможность сгруппировать несколько вкладок на одном экране предложенным образом. Инструмент будет интегрирован во все «оконные» приложения. Можно будет создать одну группу и поместить ее на панель задач. Инструмент поиска перестанет занимать большое пространство, а все значки теперь будут сгруппированы вместе и будут иметь одинаковый размер.

В Windows 11 не будет встроенного голосового помощника Cortana, однако его можно будет установить отдельным приложением. Появятся виджеты, занимающие боковую панель. На ней можно будет расположена лента новостей и другой контент по интересам пользователя. (kommersant.ru)