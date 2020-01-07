Между Министерством обороны и Аппаратом Омбудсмена подписан план совместных мероприятий

Министерство обороны и Аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана подписали план совместных мероприятий на 2020 год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

Согласно плану, определены время и места, а также лица, ответственные за проведение предусмотренных мероприятий.

В ходе мероприятий, которые планируется организовать в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях минобороны будет проведен ряд встреч в связи с защитой прав военнослужащих, изучением ситуации в сфере защиты прав человека, а также будут заслушаны доклады и проведен обмен мнениями по различным темам.

| 2020-01-07T13:48:35+00:00 7 января 2020, 15:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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