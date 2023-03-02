Между Францией и Украиной ведутся переговоры о поставках истребителей Киеву, а также об обучении украинских пилотов.

Как передает # со ссылкой на агентство Anadolu, об этом телеканалу BFMTV заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Лекорню, ссылаясь на Президента Эмманюэля Макрона, сказал, что в связи с военной поддержкой исключений нет, но в настоящее время необходимость связана с боеприпасами.

Напомним, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в январе, выступая в Национальном собрании Франции, призвал французских депутатов поставлять Украине танки «Леклерк», истребители «Mirage 2000» и «Rafale».