Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными

Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в Баку доставлен один пленный, в Ереван — пятеро.

Как передает РИА Новости, об этом заявил командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«Сегодня… осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных», — сказал Мурадов журналистам.

Он добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.

| 2021-02-09T23:57:55+04:00 10 февраля 2021, 00:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss