Мевлют Чавушоглу: «Миротворцы не уполномочены принимать решение по поводу того, кто может въезжать и выезжать»

«Мы также поощряем Россию к подписанию соглашения о статусе миротворческих сил в Карабахе».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов после возвращения из Пакистана.

Он отметил, что в этом вопросе никаких жалоб со стороны Азербайджана не поступало: «Основной вопрос заключается в том, что российские миротворцы дают разрешение на передвижение по Лачинскому коридору. Для этого необходимо получить разрешение у Азербайджана. Карабах – это азербайджанская земля. Если завтра будет определен какой-либо статус-кво, то это снова будет в рамках границ Азербайджана. Поэтому не нужно делать это без разрешения Азербайджана. Мы сказали, что «Вы, присутствуете в качестве миротворцев, однако не уполномочены принимать решение по поводу того, кто может въезжать и выезжать».

Глава МИД Турции отметил, что с коридором, который откроется из Нахчывана, проблем нет. Он подчеркнул, что это было подтверждено на трехсторонней встрече Россия-Азербайджан-Армения в Москве.