Метеорологи предупреждают о похолодании в Азербайджане в ближайшие дни

В Баку и на Абшеронском полуострове с 23 до утра 25 декабря ожидается нестабильная погода, пройдут дожди, местами интенсивного характера, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Скорость северо-западного ветра с 24 до утра 25 декабря составит до 15-18 метров в секунду, с порывами до 20-25 м/с. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно снизится на четыре градуса.

С вечера 22 до утра 25 декабря в районах страны, начиная с западных, также будет наблюдаться нестабильная погода, пройдут дожди, в горных и предгорных районах — снег, местами сильный. Температура воздуха постепенно снизится на 3-5 градусов. В горных районах ожидается гололед.