Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta (признана экстремистской организацией) и принадлежащих ей социальных сетей Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), а также обязаны маркировать компанию Meta как запрещенную в РФ организацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

Отмечается, что ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень.

Также сообщается, что Facebook и Instagram удалят из перечня социальных сетей в России, а компанию Meta исключат из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ.

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил в России соцсети Facebook и Instagram. Генпрокуратура попросила суд об этом, потому что Meta разрешила призывать к насилию против российских военных на Украине. По словам прокуратуры, российских пользователей не будут наказывать за использование Facebook или Instagram. Однако, по мнению некоторых юристов, теперь могут возникнуть проблемы у тех, кто будет покупать рекламу в этих соцсетях или торговать акциями Meta.