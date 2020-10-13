Месут Озил поддержал Азербайджан

Футболист английского клуба «Арсенал» Месут Озил поддержал территориальную целостность Азербайджана.

б этом 32-летний полузащитник поделился в своем аккаунте в Twitter.

В своем посте он поделился словами основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Скорбь Азербайджана — наша скорбь, радость Азербайджана — наша радость».

Футболист турецкого происхождения также поделился фразой «Одна нация, два государства».

Озил отметил, что Армения полностью игнорирует резолюции ООН о выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана.

| 2020-10-14T00:16:37+04:00 14 октября 2020, 03:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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