Месси переходит в «Манчестер Сити»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с большой долей вероятности продолжит карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Газета.Ру.

Как утверждает в своем Twitter журналист Марсело Бехлер, 33-летний форвард принял решение перейти в «Манчестер Сити», которым руководит экс-наставник «Барсы» Хосеп Гвардиола.

Накануне стало известно, что аргентинский форвард потребовал у «Барселоны» расторгнуть его контракт в одностороннем порядке. Каталонский клуб не намерен отпускать игрока дешевле, чем за €700 млн.

Ранее сообщалось, что Месси обсудил с Гвардиолой возможный переход в «Манчестер Сити».

| 2020-08-26T08:41:53+04:00 26 августа 2020, 09:00|12345 (Пока оценок нет)
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