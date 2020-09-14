Месси обошел Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов года

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси признан самым высокооплачиваемым футболистом 2020 года. Данный рейтинг составил авторитетный журнал финансово-экономический журнал Forbes.

По данным источника, прибыль Месси составляет $126 млн. Это на $9 млн больше, чем у португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который за год заработал $117 млн. По данному показателю португалец, являющийся первым футболистом-миллиардером в истории, занимает второе место рейтинга. В тройку лидеров вошел бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар, заработавший $96 млн. За ним в списке следует его одноклубник Килиан Мбаппе ($42 млн). Пятерку лучший закрыл египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, чья прибыль оценивается в $37 млн.

В топ-10 также вошли полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ($34 млн), нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн ($33 млн), игрок «Реала» Гарет Бэйл ($29 млн), форвард «Баварии» Роберт Левандовски ($28 млн) и голкипер «МЮ» Давид де Хеа ($27 млн).(Газета.Ru)