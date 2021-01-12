Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Второе место в рейтинге занял полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста. На третьей строчке в рейтинге оказался полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

Топ-10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS:

1. Лионель Месси.
2. Андрес Иньеста.
3. Лука Модрич.
4. Кевин Де Брёйне.
5. Тони Кроос.
6. Эден Азарр
7. Неймар.
8. Месут Озил.
9. Андреа Пирло.
10. Яя Туре.

| 2021-01-12T09:40:55+04:00 12 января 2021, 11:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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