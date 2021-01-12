Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Второе место в рейтинге занял полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста. На третьей строчке в рейтинге оказался полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

Топ-10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS:

1. Лионель Месси.

2. Андрес Иньеста.

3. Лука Модрич.

4. Кевин Де Брёйне.

5. Тони Кроос.

6. Эден Азарр

7. Неймар.

8. Месут Озил.

9. Андреа Пирло.

10. Яя Туре.