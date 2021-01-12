Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Второе место в рейтинге занял полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста. На третьей строчке в рейтинге оказался полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.
Топ-10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS:
1. Лионель Месси.
2. Андрес Иньеста.
3. Лука Модрич.
4. Кевин Де Брёйне.
5. Тони Кроос.
6. Эден Азарр
7. Неймар.
8. Месут Озил.
9. Андреа Пирло.
10. Яя Туре.