Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, который не попал в список претендентов на получение «Золотого мяча», выразил уверенность в том, что приз получит форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, передает Gazeta.ru.

«Думаю, в этом году ни у кого не будет никаких сомнений. Карим Бензема провел невероятный сезон», — цитирует Месси издание Football Espana.

Французский журнал France Football 12 августа опубликовал в соцсети расширенный список игроков, претендующих на «Золотой мяч» — приз, который традиционно получает лучший футболист в мире.

В него вошли 30 человек. Месси впервые с 2005 года не был включен в шорт-лист. Он является семикратным обладателем «Золотого мяча» и лауреатом 2021 года.

Имя обладателя «Золотого мяча» будет названо 17 октября.

Напомним, Месси стал игроком «ПСЖ» в 2021 году. В минувшем сезоне клуб стал победителем французской Лиги 1. Месси принял участие в 34 матчах в составе столичной команды, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.

Бензема в прошедшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Испании, а также Суперкубка Европы.