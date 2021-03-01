«Месседжи президента были направлены не только нам и армянам Карабаха…»

Впервые за долгое время состоялась большая пресс-конференция президента Азербайджана для иностранной и местной прессы. Эксперты положительно оценили данный шаг главы государства в направлении создания моста между властью со СМИ и обществом.

По сути, данный формат позволил донести до широкой местной и иностранной общественности позицию Азербайджана по многим вопросам и направлениям. Причем сам формат, в котором глава государства отвечал на вопросы в течение четырех часов, говорит о том, что президент Ильхам Алиев был готов отвечать на вопросы любого характера, даже если они не совсем приятны азербайджанской стороне.

Нужно сказать, что азербайджанская общественность получила ответы на многие вопросы, которые возникли после подписания заявления от 10 ноября, и долгое время оставались на повестке дня, так как не было никаких разъяснений от официальных структур. Вопросов было много, особенно по статусу Карабаха, в связи с миротворцами и в целом по ситуации вокруг Карабаха, что, собственно, открывало поле для спекуляций, как со стороны оппозиции, так и отдельных официальных лиц России, Армении и других стран-членов МГ ОБСЕ.

Комментируя для # мессиджи президента, политолог Эльхан Шахиноглу сказал, что своими конкретными ответами на злободневные вопросы Ильхам Алиев фактически не оставил заинтересованным силам место для спекуляций вокруг Карабахского урегулирования.

«Во-первых, он направил месседж Армении, отметив, что, несмотря на то, что мы не вмешиваемся во внутренние дела соседей, они должны понять, что в случае смены власти в этой стране, никто не сможет изменить итоги войны. Это очень важный месседж. Во-вторых, он и России дал понять, что через 5 лет вопрос нахождения миротворческого контингента в Карабахе будет рассмотрен в соответствии с реальным положением дел», — сказал эксперт.

Еще один месседж России был дан по теме «Искандеров». Глава государства отметил, что Россия должна забрать «Искендеры» у Армении, потому как такое мощное оружие в руках неадекватного государства опасно для региональной стабильности.

«Он также подчеркнул, что Турция может открыть границы с Арменией, и Азербайджан не будет против, так как карабахского конфликта уже нет. Однако дело еще в том, что сама Турция тоже имеет ряд вопросов к Армении — стране, в Конституции которой предусмотрены территориальные претензии к Анкаре, а также по вопросам «геноцида»», — подчеркнул он.

Шаихноглу также добавил, что перечисляя территории, которые временно контролируется российскими миротворцами, президент пообещал, что мы и на эти земли вернемся.

«Было очень важно слышать эти слова от президента, причем важно было не только для нас и проживающих в Карабахе армян, но и для России, Армении и всего мирового сообщества. Это показывает решительный настрой азербайджанской стороны не довольствоваться достигнутыми результатами, а восстановить полный контроль над своими территориями. Грубо говоря, президент сказал всему миру и азербайджанскому населению, что мы там будем жить, и никто нам не помешает вернуться туда», — отметил эксперт.

Еще одно важное заявление президента Азербайджана, по мнению Шахиноглу, касалось статуса. Ильхам Алиев еще раз подтвердил прежнюю позицию Азербайджана, которая заключается в том, что для нас вопрос статуса не актуален и никакого особого статуса у этих территорий не будет.

«Эти территории будут иметь такой же статус, что и другие территории Азербайджана. Важно было и то, что президент предложил отказаться от формулировки названия этой территории как Нагорный Карабах. Мы должны эту территорию просто называть Карабах, где азербайджанцы и армяне должны строить совместную жизнь. Ни Россия, ни Франция, ни США не могут заставить нас обсуждать статус своих территорий. У нас сейчас есть более важные вопросы, а именно восстановление этих территорий», — добавил он.

Среди всех остальных тем, по словам Шахиноглу, можно отметить вопрос турецко-израильских отношений.

«Это был интересный вопрос. Президент, по сути, подтвердил готовность Азербайджана сыграть роль посредника между Анкарой и Тель-Авивом. Насколько я понял его, контакты уже есть и, даже возможно, что за закрытыми дверьми идут какие-то конкретные обсуждения», — резюмировал он.