Меркель раскритиковала предложения ослабить введенные в Германии ограничения

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала дискуссии о необходимости ослабления мер, введенных властями страны в связи с распространением коронавируса. Во время видеоконференции с участием членов президиума партии Христианско-демократический союз (ХДС) она в понедельник дала понять, что недовольна тем, что в некоторых регионах ФРГ начались настоящие «дискуссионные оргии», сообщило агентство DPA со ссылкой на участников переговоров.

Меркель выразила опасения, что положительная динамика в борьбе с эпидемией в Германии может обернуться ростом числа заражений из-за того, что жители неправильно растолкуют сигнал властей об осторожном ослаблении ограничений и перестанут придерживаться принятых мер. По ее мнению, «дискуссии об ослаблении не помогают» делу. Канцлер напомнила, что 30 апреля снова обсудит с премьер-министрами федеральных земель ситуацию с коронавирусом и дальнейшие действия.

Во время видеоконференции прозвучала критика, в частности, в адрес властей Рейнланд-Пфальца, которые приняли решение об открытии торговых центров и зоопарков.(ТАСС)

| 2020-04-20T16:13:12+00:00 20 апреля 2020, 18:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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