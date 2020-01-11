Меркель назвала важным шагом признание Ираном вины в крушении Boeing

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала важным шагом признание Ираном своей вины в крушении украинского самолета и призвала полностью расследовать катастрофу и обсудить ее последствия.

На cовместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным 11 января Меркель положительно оценила признание иранскими властями своей ошибки, отметив, что теперь известны ответственные за крушение.

«Я считаю, что сейчас нужно предпринять всё, чтобы вместе со странами, граждане которых погибли, найти решение, чтобы прежде всего полностью расследовать и обсудить, какими будут последствия», — цитирует ее ТАСС.

Меркель также призвала провести «беспристрастное расследование данного драматического события».

Признание Ираном своей ответственности за крушение ранее в этот день прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал катастрофу сигналом необходимости деэскадациинапряженности в регионе и призвал мировых лидеров найти дипломатическое решение конфликта.

11 января глава МИД Ирана Джавад Зариф официально заявил, что Boeing 737 был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». Министр принес извинения и выразил глубокие соболезнования семьям погибших (iz.ru)