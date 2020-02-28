Меркель и Эрдоган заявили о необходимости нового перемирия в Идлибе

«Президент и канцлер обсудили актуальное положение и события в Идлибе, в том числе с точки зрения беженцев. Канцлер осудила беспощадные атаки на турецкие части и потребовала окончания наступательной операции сирийского режима и его союзников. Оба согласились с тем, что необходимо срочно договориться о новом прекращении огня и начать необходимые политические переговоры как можно скорее», — говорится в заявлении пресс-службы кабмина.