Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти с поста

«Однако мы признаем, что следует делать все необходимое для сдерживания болезни, для безопасности людей. Секретарь парткома Ухяня Ма Гоцян говорит, что мы на себя можем взять любую ответственность, если закрытые в городе люди будут возмущаться нашими действиями, мы можем уйти с наших должностей, чтобы успокоить общественное возмущение, но мы все согласны с тем, что главное – контролировать распространение заболевания», — подчеркнул он.(РИА Новости)