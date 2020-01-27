Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти с поста

Мэр города Ухань Чжоу Сяньван заявил в понедельник, что готов уйти в отставку, если предпринятые им решения и меры по закрытию города в целях предотвращения дальнейшего распространения нового типа коронавируса вызовут недовольство населения.
В интервью Центральному телевидению Китая он рассказал, что говоря о решении властей закрыть столь крупный город, многие заявляют, что такого в истории еще не было.
«Но столкнувшись с угрозой распространения заболевания, мы взяли и закрыли эту дверь, возможно, тем самым, остановив заболевание, но в истории мы, вероятно, оставим дурную славу», — сказал Чжоу Сяньван.
| 2020-01-27T16:00:46+00:00 27 января 2020, 18:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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