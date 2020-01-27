Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти с поста

Мэр города Ухань Чжоу Сяньван заявил в понедельник, что готов уйти в отставку, если предпринятые им решения и меры по закрытию города в целях предотвращения дальнейшего распространения нового типа коронавируса вызовут недовольство населения.
В интервью Центральному телевидению Китая он рассказал, что говоря о решении властей закрыть столь крупный город, многие заявляют, что такого в истории еще не было.
«Но столкнувшись с угрозой распространения заболевания, мы взяли и закрыли эту дверь, возможно, тем самым, остановив заболевание, но в истории мы, вероятно, оставим дурную славу», — сказал Чжоу Сяньван.