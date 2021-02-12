Мемориал жертвам Холокоста в Ереване осквернили азербайджанцы… — Армяне в своем амплуа

В Ереване опять осквернили Мемориал жертвам Холокоста. Как передают армянские СМИ, соответствующее фото опубликовала на своей странице Facebook председатель Международной общественной организации гуманитарного развития Цовинар Костанян.

«Мне не хочется верить, что это совершил армянин», — написала она и выразила мнение, что акт вандализма может быть преднамеренной провокацией со стороны спецслужб вражеских Армении стран.

Она также добавила, что местные евреи также принимали участие в 44-дневной войне в Карабахе, а глава еврейской общины в те дни направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху специальное письмо, осудив его и потребовав прекратить продажу оружия Азербайджану.

Иными словами, в словах Костаняна вина за очередное осквернение Мемориала уже переложена не на армян, а на спецслужбы вражеских Армении стран. И с учетом событий прошлой осени сейчас нетрудно догадываться какую именно страну Костанян обвиняет в этом.

Хотя она и заявляет о том, что ей не хочется верить, что это кощунство совершил армянин, но факты говорят именно об этом. Так, согласно результатам социологического исследования Pew Research Center, жители Армении среди стран Центральной и Восточной Европы оказались самыми нетолерантными по отношению к евреям. Так, Pew Research Center провел исследования в 18-ти странах Центральной и Восточной Европы в период с июня 2015 года по июль 2016 года. И согласно обнародованным данным, 32% жителей Армении не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Это самый высокий уровень антисемитизма среди всех исследованных стран.

В отчете «Антисемитизм в Армении (2002-2006)», размещенном на сайте Евроазиатского еврейского конгресса, отмечается, что армяно-еврейские отношения помимо всего прочего омрачает факт возвеличивания в Армении ярого дашнака, генерала Дро (Драстамата Канаяна), который сотрудничал с нацистской Германией, являясь командующим батальонов Армянского легиона.

Сайт WikiLeaks.org приводит выдержки из документа 2008 года Госдепа США, в котором указывается, что армянская пресса использовала антисемитизм для того, чтобы очернить оппозицию, в частности экс-президента Левона Тер-Петросяна из-за того, что его жена – еврейка.

В Армении также часто звучат обвинения в адрес евреев в том, что они активно помогали туркам в «геноциде армян». К примеру, лидер Народной партии Армении, кандидат в президенты (2008 год) Тигран Карапетян напрямую заявил, что евреи принимали непосредственное участие в организации «геноцида армян». А председатель партии «Армяно-арийский орден» Армен Аветисян в январе 2005 года за неоднократные попытки разжигания межэтнической розни между армянами и евреями был арестован, но отделался условным сроком.

В феврале 2002 года в ереванском Доме писателей состоялась презентация книги Ромена Епископосяна «Национальная система», изданной на армянском и русском языках. В этой книге турки именуются «нацией-убийцей», а евреи – «нацией-разрушителем». В главе «Величайшая фальсификация ХХ века» автор голословно заявляет, что «Холокост — это миф».

Помимо этого, на совести армянских националистов десятки тысяч убитых и замученных евреев в Азербайджане в 1918-1919 годах. Тогда горские евреи, проживавшие на территории ныне Губинского района, отказались вступать в союз с армянскими бандами против мирного мусульманского населения и предложили избежать кровопролития. Это привело к массовым убийствам евреев Азербайджана со стороны армянских националистов.

В предыдущий раз Мемориал жертвам Холокоста в Ереване был осквернен 19 октября 2010 года. Прошло 11 лет и инцидент вновь повторился, что свидетельствует о том, что в Армении все еще сохраняется оголтелый уровень антисемитизма.

Конечно же, властям и общественности Армении легче всего винить в произошедшем спецслужбы враждебных стран, но вышеприведенные факты говорят об иной причине повторяющихся случаев осквернения Мемориала жертвам Холокоста.

Да и как моноэтническая Армения может быть толерантной к другим нациям, если долгие годы держала под оккупацией территории Азербайджана, цинично игнорируя нормы международного права и призывы миру к урегулированию нагорно-карабахского конфликта? Иных поступков не стоит ожидать от страны, изгнавшей в 1988-1989 годы азербайджанцев, после оккупировавшей земли Азербайджана, а в мае 2016 года воздвигшему в центре Еревана памятник пособнику немецких нацистов Гарегину Нжде.

Не умеющая ладить со своими соседями Армения не может быть толерантна к религиозным и национальным меньшинствам, что в очередной раз доказывает осквернение Мемориала жертвам Холокоста.