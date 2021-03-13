Мексика одобрила экстренное применение ремдесивира при лечении COVID-19

Федеральная комиссия Мексики по защите от санитарных рисков (Cofepris) выдала разрешение на использование препарата ремдесивир для лечения коронавирусных больных с осложняющими заболеваниями.
«Cofepris разрешила применение препарата ремдесивир в экстренных случаях, для поддержки действий по уходу за пациентами с COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Отмечается, что перед выдачей разрешения регулятор оценил качество, безопасность и эффективность применения препарата. Во избежание неправильного применения терапевтические показания для ремдесивира ограничены использованием «только в больницах, очень избирательно и на ранних стадиях заболевания».(РИА Новости)
| 2021-03-13T08:54:06+04:00 13 марта 2021, 10:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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