Мексика одобрила экстренное применение ремдесивира при лечении COVID-19

Федеральная комиссия Мексики по защите от санитарных рисков (Cofepris) выдала разрешение на использование препарата ремдесивир для лечения коронавирусных больных с осложняющими заболеваниями.

«Cofepris разрешила применение препарата ремдесивир в экстренных случаях, для поддержки действий по уходу за пациентами с COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что перед выдачей разрешения регулятор оценил качество, безопасность и эффективность применения препарата. Во избежание неправильного применения терапевтические показания для ремдесивира ограничены использованием «только в больницах, очень избирательно и на ранних стадиях заболевания».(РИА Новости)