Мексика объявила ЧС в сфере здравоохранения и ужесточила карантин

Совет по здравоохранению Мексики, в который входит руководство минздрава и ряд руководителей федеральных ведомств, сообщил о введении на территории страны чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения сроком на 30 дней и ввел новые ограничительные меры.
«Эпидемия заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, объявлена ​​чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения из-за форс-мажорных обстоятельств. Министерство здравоохранения определит все необходимые последующие действия», — говорится в официальном сообщении Генерального совета здравоохранения, которое было направлено зарубежным СМИ представителями МИД Мексики.
В ходе регулярной пресс-конференции минздрава замглавы ведомства Уго Лопес-Гатель коротко объяснил новые меры, которые вступили в силу и будут действовать на всей территории Мексики до 30 апреля.
| 2020-03-31T10:50:41+00:00 31 марта 2020, 12:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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