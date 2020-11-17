Мейвезер анонсировал возвращение на ринг

Американский боксер Флойд Мейвезер на своей странице в Instagram анонсировал свое возвращение на ринг.

Боксер собирается вернуться в феврале 2021-го года.

Возвращение Мейвезера должно стать частью шоу, которое пройдет 28-го февраля на арене «Токио Доум» в Японии. Сообщается, что в мероприятии примут участие бойцы мирового уровня. Соперник американца пока неизвестен.

Напомним, что боксер в прошлом принимал участие подобном мероприятии. В 2018-м году Мейвезер вышел на ринг против японского кикбоксера Теншина Нацукавы и нокаутировал его в первом раунде.

«Токио, Япония, я вернусь в 2021 году. Я уже в пути», — написал американец.

Флойд Мейвезер завершил профессиональную карьеру с рекордом в 50 побед и ни одного поражения.(Газета.Ru)