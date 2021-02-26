Мехрибан Алиева: Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram сделала публикацию в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В тексте публикации говорится:

«Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению. Нет и не может быть никаких оправданий зверскому убийству ни в чем не повинных людей! Мы всегда будем беречь правду о тех страшных событиях от любых попыток их исказить. С уважением чту светлую память жертв Ходжалинского геноцида, прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов».

| 2021-02-26T10:11:11+04:00 26 февраля 2021, 10:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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