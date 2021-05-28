Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с национальным праздником, Днем Республики.

Соответствующее поздравление она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с 28 Мая – Днем Республики, передаю каждому из вас наилучшие пожелания! Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! Пусть в нашей стране всегда господствуют мир и благополучие! С уважением чту светлую память наших шехидов, погибших во имя Родины. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, добра и любви, а нашему родному Азербайджану – мира, благополучия и процветания!», — говорится в тексте поздравления.