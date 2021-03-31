Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем геноцида азербайджанцев

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 марта — Днем геноцида азербайджанцев.

В публикации говорится: «Сегодня – День геноцида азербайджанцев. Зверства, совершенные в марте 1918 года, являются кровавым преступлением против всего человечества и человечности. И сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забудем горечь этнической чистки, актов терроризма и геноцида, беспощадной расправы, которым был подвергнут азербайджанский народ. С чувством глубокой скорби чту светлую память невинных жертв трагедии, прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов».