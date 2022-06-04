Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент РФ Дмитрий Медведев назвал санкции в отношении членов семей российских чиновников двойным беззаконием и сравнил их с практиками из прошлого.

Об этом сообщает РИА Новости

«Вот возьмем санкции. Здесь двойной беспредел. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий – государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников», — заявил он.

«Если решили европейские и американские законодатели – значит, семья ответит. По полной схеме и без вины. И давай блокировать счета членов семей, их имущество, не пускать их через границу в западные ценности!» – отметил Медведев.

По его мнению, можно предусмотреть в будущем восприятие Западом и других исторических практик. В частности, он упомянул Законы Хаммурапи, где за гибель сына хозяина дома от обвала здания, некачественно исполненного строителем, можно было убить сына строителя.

«Ждем теперь возвращения в западных законах принципа талиона (равного возмездия за совершенное). А что? Чем плохо? Каждый сможет вершить правосудие по принципу «глаз за глаз, зуб за зуб»! потом там смогут и суды Линча восстановить. Рядом с легализацией Ку -Клукс-клана. У американцев здесь богатая история!» – заявил Медведев.

Европейский союз накануне опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включена жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка, а также его сын и дочь (eurointegration.com.ua/rus/).