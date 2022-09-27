Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь пригрозил Европе ядерным оружием. По его мнению, Россия имеет право применить его, если это будет необходимо. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Тема последних дней – российская ядерная угроза. Байден и Трасс, разные вторичные блинкины и салливаны, брызгая атлантической слюной, требуют от России убрать руку со своей «ядерной кнопки». Все вместе беспрестанно грозят нам «ужасающими» последствиями, если Россия применит ядерное оружие. А молодая умом лондонская тетя и вовсе готова сразу начать с нашей страной обмен ядерными ударами», — написал Медведев.

«Кроме того, мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — заявил Медведев.

Он уверен в том, что НАТО не станет вмешиваться и в случае использования Россией «самого грозного оружия», поскольку, по его мнению, безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для альянса гораздо важнее, чем «никому не нужной погибающей Украины».

«А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», — добавил Медведев.

Поставку современного вооружения Киеву Медведев назвал «просто бизнесом» для западных стран, который, по его словам, «густо замешан» на «ненависти» к России. «А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», — заключил зампредседателя Совбеза. (moscowtimes.ru)