Агентство по развитию СМИ и Национальный совет по телевидению и радио внесли ясность относительно претензий, произвучавших в связи с законопроектом о «О СМИ».

Как сообщили в MEDİA, в совместном заявлении говорится:

«Перед внесением в Милли Меджлис проекта закона «О СМИ» было организовано широкое общественное обсуждение с участием многочисленных представителей СМИ, были учтены мнения и предложения журналистов, подчеркнувших важное значение проекта с точки зрения оздоровления медиа-среды нашей страны.

Активное участие в обсуждениях законопроекта представителей различных сфер общества, а также представителей СМИ оценивается нами как показатель широкого общественного интереса к законопроекту «О СМИ».

Законопроект разработан с учетом международных норм и принципов, а также прогрессивного зарубежного опыта. При разработке отдельных норм проекта были изучены аналогичные законы различных государств, сформулированы нормы, отвечающие передовым стандартам в соответствии с общественной социальной потребностью, подходом международно-правовых актов, опытом зарубежных государств и прецедентами Европейского суда по правам человека.

Законопроект не противоречит ни статье 10 Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод», ни статье 50 Конституции Азербайджанской Республики, а, напротив, оглашает требования соответствующих положений и определяет механизм их защиты.

Одним из вопросов, который вызвал многочисленные обсуждения в проекте, является выдача журналистских удостоверений. Обращение за получением этих удостоверений носит сугубо добровольный характер, журналист и без этого удостоверения может беспрепятственно осуществлять свою деятельность с использованием всех предусмотренных законом защитных механизмов.

Журналист, обратившийся в связи с включением в реестр СМИ, после предоставления предусмотренных законом сведений получает возможность быть включенным в реестр и получить удостоверение. Название соответствующего удостоверения-не «Единое удостоверение журналиста», а просто «удостоверение журналиста» — это документ определенной формы, удостоверяющий вовсе не то, что журналист действительно является журналистом, а то, что заявитель действительно включен в реестр СМИ, и для его получения журналисту не требуется проходить какие-либо проверочные испытания.

Включение в реестр субъектов медиа направлено на совершенствование и более оперативную организацию механизма защиты прав, признаваемых субъектами медиа и их работниками, определение круга субъектов медиа и журналистов, к которым могут быть применены льготы и привилегии, формирование экономического и правового обоснования проектов поддержки их развития.

Что касается вопроса об отказе в выдаче удостоверения недееспособным или ограниченно дееспособным лицам, то хотелось бы отметить, что в соответствии с требованиями гражданского законодательства обращения для получения удостоверения не могут подать недееспособные лица и лица, не понимающие с точки зрения умственных возможностей смысла своих действий или неспособных руководить своими действиями, то есть недееспособные лица в возрасте от 7 до 18 лет.

Для получения журналистского удостоверения, которое сопровождается простыми процедурными правилами, не предусмотрено требование о том, что заявитель должен быть гражданином Азербайджанской Республики, постоянно проживающим на территории страны.

К сожалению, вокруг журналистского удостоверения продолжают звучать мнения, не отражающие действительность.

Проект не регулирует деятельность представителей СМИ, занимающихся противоправной деятельностью, поскольку эта деятельность не является предметом данного законопроекта. Соответствующий проект направлен именно на развитие профессиональной журналистики и устранение негативных представлений о журналистике в обществе.

Законопроект не ограничивает свободы журналиста для выполнения им своей миссии, в том числе права жить за границей, и такой подход не может быть объектом обсуждения».