Сбылась мечта латвийской художницы Даце Штраус – в Шуше открылась ее выставка «Карабахские скакуны».

На церемонии открытия выступили заместитель премьер-министра Латвии, министр обороны Артис Пабрикс, а также временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вийа Буше.

«Счастлив находиться в Шуше и рад открытию этой выставки. Кони — это символ дружбы, свободы и мудрости. Это знаковая выставка, показатель возвращения Азербайджана в Шушу и установление мира и стабильности. Я увидел масштабные восстановительные работы, которые здесь проводятся», — сказал Пабрикс в своей вступительной речи.

Лаце Штраус давно мечтала об этом событии. Приветствуя гостей выставки, художник сказала:

«Я очень рада оказаться в Шуше. Буду и дальше рисовать карабахских скакунов, чтобы показать их величие и красоту. Сам факт существования этой прекрасной породы говорит о том, что Карабах — это Азербайджан».

Даце Штраус три года прожила в столице Азербайджана и хорошо знакома с культурой и обычаями нашей страны. У художницы также была возможность полюбоваться карабахскими скакунами, чья грациозность произвела на нее неизгладимое впечатление. Карабахские скакуны стали героями ее персональной выставки, организованной в галерее Музейного центра в Баку в 2018 году.

Выставка в Шуше – третья демонстрация экспозиции в Азербайджане. Ранее выставку также можно было оценить в галерее Art Tower в Ичери Шехер.

«Азербайджан манит меня. Может, в прошлой жизни я была азербайджанкой (смеется — авт.). Так вышло, что мой муж отправился в Баку в командировку, и мы прожили здесь 3 прекрасных года. Баку – прекрасный город, немного ветреный, но очень теплый. Здесь ярко выраженный контраст старины и ультрасовременности, что делает столицу привлекательной для многочисленных туристов. Азербайджанская кухня заслуживает отдельного разговора. Я даже сама научилась делать пельмени «Гюрза» и кутабы. В Баку я впервые увидела Карабахских скакунов, которые произвели на меня неизгладимое впечатление», — рассказала тогда художник в интервью #.

Есть у латвийской художницы еще одна мечта – открыть Музей лошадей в Шуше.

«Мне бы очень хотелось воплотить эту мечту в реальность и тем самым стать еще ближе к азербайджанской культуре и истории», — говорит она.