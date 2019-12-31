Мечты интуриста или вспоминая лето

От летних отпусков, обычно, остаются в памяти воспоминания и сувениры.

Путешествовать летом по Азербайджану без собственной машины сложно. Но рискнуть можно. Не все же заработали на авто, особенно молодежь. Где только не увидишь молодых ребят с рюкзаками, которые с удовольствием ездят по всем странам СНГ.

Летом на железнодорожном вокзале познакомился туристами из России. Молодые ребята, видимо студенты, которые любят путешествовать с рюкзаками. Они приехали в Азербайджан из Грузии. А в Грузию они попали, пройдя Кодорский перевал. Границу Грузии и Азербайджана пересекли в пункте Лагодехи-Балакен. Провели в нашей зоне пять дней. Теперь ждут поезд, чтобы вернуться домой.

Состав вот-вот должны были подать. И, как обычно бывает на вокзалах, должен был состояться, и состоялся, трёп по теме: «Вы откуда и куда движетесь?», который плавно перешел в беседу по душам. Святое дело у русских выпить и поговорить по душам. А потом сказать: извините, спьяну сказал. Иногда такое услышишь, что не можешь понять, по пьянке говорит или в здравом уме.

Вот-вот подъедет поезд и расстанемся, чтобы никогда больше не встретиться.

Из разговора понял, что ребята путешествием довольны. Выяснилось, что на границе, когда они въезжали из Грузии в Азербайджан, проблем не было. Единственное, что удивило, когда им сообщили, что продуктов можно везти не более 30 килограммов на человека, один раз в месяц. Никак не могли понять, зачем из Грузии или России везти продукты. Не понимают и все. Пришлось сделать очень умное лицо, на котором, как мне казалось, было изображено искреннее удивление и, не моргнув глазом, сказать туристам, что он сам об этом впервые слышит.

Со знанием дела довел до сведения туристов, что у нас все есть. Привозить что-то из Грузии, России, Турции, Ирана, стран, куда чаще всего ездят азербайджанцы среднего достатка, нет никакой необходимости – цены и качество у нас намного лучше.

«Рюкзачки» молча согласились, по глазам видно было, а куда деваться, в лес не убежишь. Никто не посмел даже дать рекомендаций и предложений: мол, всё хорошо, но можно сделать еще лучше, исходя из опыта увиденного в других странах.

Только один из интуристов-рюкзачков посетовал на то, что не смог купить трусов и памперсов. Привычка у него такая: в каждой стране пребывания, покупать на память трусы и памперсы местного производства. Вынужден был согласиться, стыдливо опустив глаза. Производство нижнего белья у нас намного отстает от темпов роста населения. Привозных – сколько хошь, а местных нет. Зачем налаживать выпуск товаров первой необходимости, когда легче привезти? Ишь ты, разгулялись! Пиво, вино, водка, коньяк местного разлива есть? Есть. Вот и гуляйте, то есть отдыхайте. А местные брендовые трусы будут. Когда велят.

Но, видимо, проблема решилась. Бояться было нечего. Всё мирно и спокойно. Гостей у нас любят и уважают. Каждый турист скоро будет обеспечен биотуалетом.

Ребята рассказали, что остановились они в пяти километрах от города Гах, около минерального источника, там еще есть завод минеральных вод. Об этом источнике они узнали из рекламных проспектов, которые им дали, когда они переходили границу. Путеводители были на русском, азербайджанском, английском языках. Где можно остановиться, где рекомендуется разбить палаточный лагерь, к кому обратиться за помощью, где купить хлеб и экологически чистые продукты. Даже краткий русско-азербайджанский разговорник был приложен: как пройти, доехать, купить, разменять, найти врача и пр. С автобусами проблем не было. Шли точно по расписанию, через каждые полчаса во все направления. Билеты можно было приобрести в кассе. Все автобусы оборудованы кондиционерами, имеется багажник, куда можно уложить рюкзаки, чтобы проход не занимать. Куры, которых местное сельское население везло на базар продавать, против нашего багажа ничего не имели, даже не обгадили. Узнав, что туристы остановятся в лесу, им сразу подарили огромные мешки для мусора. Природу беречь надо, чистота – залог здоровья леса. Предупредили, что при отъезде мешки с мусором оставьте у дороги, нужные люди уберут. Остановились у подножья горы. Палаточный лагерь-хостел был хорошо продуман и оборудован. Цены доступные, намного дешевле, чем в отеле. Утром полезли на гору: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Только начали подъем, появился дрон туристической полиции, который сопровождал нас весь подъем. Увидев, что мы благополучно добрались до вершины, улетел докладывать начальству: интуристы живы и здоровы, ведут себя хорошо, лес не рубят и не поджигают, обживают понравившуюся точку, делают селфи на память. Появился он уже в конце дня, когда мы начали спуск к нашему лагерю. Отношение к туристу с рюкзаком у вас особое, такого мы нигде ни видели. Через несколько дней у нас водители, которые проезжали через Азербайджан, останавливались и спрашивали нас, как проехать до Балакена. Мы с удовольствием показывали: езжай прямо, другой дороги нет. Показывая дорогу автомобилистам, можно хорошо подзаработать, но мы показывали бесплатно. Кто-то ведь должен помочь интуристу? Научились говорить «спасибо» на азербайджанском, на лезгинском, на аварском, на цахурском. Интересная страна – многоязычная и дружная. Еда вроде одинаковая, но каждый район готовит по-своему. Есть такие блюда, которые можно встретить и попробовать только в Гахе.

Путеводители очень подробно объясняют туристам, как дойти (доехать) до селений Гум и Зекит, чтобы посмотреть памятники албанской культуры: топай прямо, не спотыкнись, не забудь свернуть, где надо, и увидишь культуру, может она и албанская, а может, и нет. Самое главное – есть желание посмотреть. Желания могут исполняться, а могут и не исполняться. Главное, чтобы они были.

Там продавали так много сувениров, что трудно было выбрать. Ковры, платки, керамические фигуры и прочие безделушки. Чтобы не было тяжело нести, купили магнитики с изображением старого Баку, рисунков с картинками Балакена, Закаталы, Гаха не было, раскупили другие туристы. И, конечно, орехи. На Новый год можно будет раскрасить их в золотистый цвет и повесить на ёлку: «И мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман».

Один из интуристов рассказал эпизод, который с ним приключился.

Рассказ интуриста

Один из местных жителей доверительно сообщил, что недалеко от их лагеря находятся пруды, где разводят рыбу. Можно купить, а можно и самому поймать. За определённую плату рыбу почистят и пожарят. Местный указал в сторону леса и велел идти прямо, дорога должна была сама вывести на рыбку. И, как часто бывает, – не вывела. Когда он зашёл глубоко в лес, его догнал старенький, разбитый «жигулёнок», который вёз дрова. Что интересно, машина была загружена дровами сверху и внутри. А в углу, на заднем сиденье, сидела (вернее пристроилась) маленькая женщина, лесная нимфа. На фоне дров женщина смотрелась очень эротично. Писал же Валерий Шевченко: «Колола женщина дрова, с азартом, лихо, даже страстно». Водитель вышел, учтиво поздоровался и спросил, куда идет турист. Оказалось, что пруды совершенно в другой стороне, надо было свернуть возле дубов. Пришлось возвращаться. Вдруг сзади послышался шорох. Всё, конец, решил турист и обернулся, чтобы посмотреть смерти в лицо. Шли коровы. Он прижался к кустарникам, чтобы пропустить стадо. Хоть и волновался, но коров пересчитал. Десять штук. Позади шёл пастух с двумя собаками. Пастух был хорошо одет. «Наверно, здесь у пастухов принято хорошо одеваться, когда пасешь коров. Если скотину уважать, то она, возможно, и молока даст больше» – подумал интурист. Он вежливо поздоровался с пастухом и чтобы как-то завязать разговор, вдруг неожиданно спросил: «Как поживают ваши коровы?» Пастух, не моргнув глазом, на хорошем русском языке, ответил, что коровы, слава Богу, чувствуют себя хорошо, живы и здоровы, чего и вам желают. «Эх, надо было начать со здоровья пастуха, а потом перейти к животным», – подумал интурист, но было поздно.

«Хорошо живешь! Вот у тебя, сколько коров!», – продолжил он разговор.

«Спасибо, не жалуюсь, – ответил пастух. – Но это ещё не все коровы, остальные на горе пасутся». И показал на вершину гор.

– Ты полезешь на гору?

– Нет, я только стадо через дорогу переведу, чтобы машины не задавили, а дальше собаки погонят, и обратно домой приведут. Нет, я не пастух, животновод, ну фермер. Пастух мой в отпуску, скоро возвращается.

– А почему коровы худые? Хотя и так понятно, сам вчера поднимался на вершину.

– Мои коровы привычные по горам лазить. Они просто недавно отелились, вот оттого и бока торчат.

– Ты про голландскую породу коров слышал? Они жирные, у них толстые бока и вымя полное молоком.

– Слышать-то слышал. Как-то зоотехник с бородкой из Гянджи здесь шустрил, за жирных голландок агитировал. Ему бы быкам хвосты крутить. Я после Ленина людям с бородкой не верю. Так и вышло. Эта голландская тварь не знает азербайджанского языка, мы – голландского, а по-английски – только «здравствуй» и «до свиданья». По горам лазить не может, стоит. Молока много, но вкус не тот. Да и откуда взяться вкусу? У нас вкус молоку и мясу даёт трава альпийских лугов. Зоотехник своё отработал. Одно ему невдомёк – рожденный ползать летать не может! Худющая коровка, да родная. По горам не ходит, а летает. Ползаюущая скотина всегда была и будет, так устроена жизнь.

Животновод (фермер) вдруг глубоко задумался и сказал: «Ты, интурист, приезжай к нам, когда откроется охотничий сезон. Лицензия на отстрел животных дороговата, но охота пуще неволи. Постреляем, душу отведём».

Пожелав туристам с рюкзаками счастливого пути, пошёл по своим делам.

Грустно стало. Вдруг неожиданно из глубин подсознания всплыло: «Эх, молодость, моя ты молодость! Бабы, карты, пистолет! Где мои семнадцать лет?».