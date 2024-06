По всему видно, что лето 2024 года будет очень жарким. По причине не только глобального потепления, но также из-за интенсификации боевых действий в Украине, на Ближнем Востоке, а также с довольно откровенным заявлением китайского министра обороны Дун Цзюня.

Как сообщает Reuters, во время выступления на конференции Диалог Шангри-Ла в Сингапуре он сказал, что перспектива мирного воссоединения с Тайванем становится все менее реалистичной из-за сепаратистских настроений на острове и вмешательства внешних сил. Это был уже не намек, а откровенная угроза подготовки Пекина к силовому захвату острова.

Как ни странно это звучит, но Тайвань, Украина и сектор Газа связываются во все более тугой узел стараниями оформляющегося блока Китай-Иран-Северная Корея и примкнувшим к ним подобных диктаторских и авторитарных режимов.

Если в ближайшее время не будет найдено дипломатического решения по сектору Газа, то война распространится на Ливан и где, в какой стране Ближнего Востока она остановится предсказать довольно сложно.

Не менее важно происходящее как на фронтах в Украине, так и в дипломатической сфере. Об этом в своем вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о Саммите мира, отношений Украины с Евросоюзом, позициях на фронте, а также внутреннего производства.

Здесь следует отметить события, которые могут в той или иной мере оказаться переломными.

Во-первых, Силы обороны Украины (СОУ) получили возможность наносить удары по территории России в Белгородской и Курской областях. Пока только на глубину до 80 км. Однако уже это оказало самое серьезное влияние на положение на фронте.

Российское наступление на Харьков полностью остановилось, а на некоторых участках СОУ перешли в контрнаступление. Взять Волчанск российским войскам не удалось и на захваченной части города, это примерно 25-30% застройки, они переходят к обороне.

От стратегически важного села Липцы противнику пришлось несколько отступить и тем самым полностью снята угроза артиллерийских обстрелов Харькова.

Нанесение СОУ ряда мощных ударов по сосредоточению российских войск в Белгородской и Курской областях заставило российское командование отложить или совсем отказаться от планируемого вторжение в Сумскую и Черниговскую области Украины. Тем самым план наступления с окружением Харькова, захватом Запорожья и выходом к городу Днепр (бывший Днепропетровск) оказался полностью сорванным. Сосредоточить на границе Украины необходимую группировку российское командование уже не в состоянии.

Во-вторых, нарастание ударов по военной инфраструктуре в Крыму, вынос размещенных там систем ПВО, а также ряда ударов по паромным переправам показывает стратегию украинского командования. Она состоит в максимально полной изоляции полуострова, если хотите его осаде. Не в стандартном смысле, а в виде разрушения всей логистики. В первую очередь военной.

В Москве прекрасно понимают все опасности для Крыма плацдармов СОУ на левом берегу Днепра. Они могут стать основой для будущего наступления на перешейки, соединяющие Крым с основной территорией.

Судя по всему, подготовка к приему в Украине истребителей F-16 практически подходит к концу. Их появление в небе существенно изменит ситуацию и даст возможность форсировать Днепр у Херсона значительными силами украинской армии. Далее ровная степь и до Крыма менее 100 км. Один переход.

Вот почему российское командование сосредотачивает войска, чтобы ликвидировать плацдармы, но навряд ли это удастся. Почти год не получалось, даже Путину докладывали, что захватили, а оказывается обманывали своего верховного. Или он сам обманываться рад.

У российского наступления на Харьковскую область был очень важный политический аспект. В Москве рассчитывали в случае его успеха заставить Киев и союзные ему западные столицы пойти на переговоры и принудить Украину согласиться на капитуляцию.

В этом смысле разрешение производить удары по российской территории западным оружием является первым сигналом, что ничего подобного не будет.

Второй сигнал, причем весьма недвусмысленный, подал президент Джо Байден в своем предвыборном интервью журналу Time. Отвечая на вопрос: «Так каков же финал в Украине и как там выглядит мир?», американский президент сказал:

«Peace looks like making sure Russia never, never, never, never occupies Ukraine — Мир (между ними) представляется таким, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир… Это означает, что у нас с ними (Украиной) такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем».

Глава США не случайно четыре раза повторил never — никогда. Он в очередной раз подчеркнул, что не даст правителю России Путину одержать победу в Украине. «Если мы когда-нибудь позволим Украине пасть, запомните мои слова, вы увидите, как падет Польша, и вы увидите, как все страны вдоль границы с Россией падут».

Следующее важное событие, имеющее дипломатические последствия для Украины — выборы в Европарламент. Они пройдут 6-9 июня. Опросы показывают неплохие результаты для правых либералов из блока Renew/ALDE (The Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party — Обновление/Альянс либералов и демократов партий Европы). Его представляют такие политики, как премьер Нидерландов Марк Рютте (фаворит на избрание на должность нового генерального секретаря НАТО), премьер Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Бельгии Александр де Кро, председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Народной европейской партии и социал-демократам, чтобы создать реальное большинство, придется входить в коалицию с ALDE. Именно таким образом Шарль Мишель получил после прошлых выборов должность председателя Европейского совета. Сейчас на нее претендует Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета по обороне Бундестага, занимающая самую жесткую позицию по поддержке Украины.

Их главными конкурентами является блок Европейских консерваторов, наиболее известной представительницей которых является премьер Италии Джорджа Мелони. Эти две силы являются наиболее радикальными по поддержке Украины.

Два упомянутых блока полностью изменили ход предвыборной кампании. Последовали тектонические сдвиги.

Французские правые популисты во главе с Марин Ле Пен, которые годами получали финансовую поддержку от России, разорвали контакты с пророссийской партией «Альтернатива для Германии» (AfD) и ведут переговоры с блоком Мелони. То есть, с правыми политиками, которые против России. И даже премьер Венгрии Виктор Орбан вдруг заявил, что Москва начала войну в Украине и пытается присоединиться к блоку Мелони.

У президента Владимира Зеленского будут две встречи с Джо Байденом за две недели. Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, на этой неделе встреча двух лидеров состоится во Франции, где они примут участие в праздновании 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, а на следующей — в Италии на саммите G7.

Как сказал Салливан, «В Нормандии у Байдена будет возможность встретиться с президентом Зеленским и обсудить с ним состояние дел в Украине и то, как мы можем углублять нашу поддержку Украине. Через несколько дней он также будет иметь возможность снова встретиться с президентом Зеленским в рамках саммита G7 в Италии».

И это далеко не все. Саммит мира в Швейцарии пройдет 15-16 июня. На нем Украина предложит свою версию мирного соглашения с Россией без участия последней. Это саммит по условиям капитуляции Москвы.

Это как Тегеранская конференция. На ней было принято решение о полной и безоговорочной капитуляции Германии и никому не пришло в голову приглашать в столицу Ирана Гитлера. Так что без Путина обойдутся.

Отсюда очевидно, почему Москва так нервничает и прилагает огромные усилия по уменьшению числа участников. Сорвать эту конференцию у нее не получилось и это очень показательный факт.

Попытки Китая и его сателлитов организовать что-то подобное пока выглядят довольно бледно. К тому же в Пекине заявили, что созовут свою встречу «когда для нее будут подходящие условия». Как говорил Ходжа Насреддин… В общем, скоро не будет.

Завершится дипломатический июнь 27-29 числа Саммитом лидеров ЕС. На нем главным будет вопрос вступления Украины в союз. Конкретных решений не ожидается, но он будет рамочным для будущих соглашений и условий.

Мы говорили, что лето будет жарким. И это относится к американской политике. В данном случае внутренней, имеющей международное значение. Попутно отметим выборы в Великобритании 4 июля, но там две главные партии безоговорочно поддерживают Украину.

Именно в этом месяце завершается предварительный этап предвыборной кампании в США.

В позициях кандидатов Байдена и Трампа все сильнее просматривается тренд на победу Украины. Об интервью президента мы уже говорили, но отметим важное обстоятельство.

Электоральная картина выглядит так, что не выступать в поддержку Украины невозможно, так как это воспринимается как проявление слабости. Слабых нигде не любят, а в Америке особенно.

К тому же оборонный комплекс ждет заказов. Корпорация Lockheed Martin получила от Пентагона заказ на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму $1,9 млрд. И похоже, что это только начало. Другие тоже хотят поучаствовать.

Байден восстанавливает производство снарядов, а Трамп начал публично размышлять о бомбардировке Москвы после вторжения в Украину и в придачу Пекина.

Конечно, со стороны Трампа это предвыборная риторика, но она отражает изменение общественного мнения в пользу Украины.

После Тегеранской конференции война в Европе продолжалась еще более полутора лет. Главное в том, что осенью-зимой 1943 года и летом 2024 изменился геополитический тренд. Запад перестает отступать и переходит в контратаку.

Не сразу, но начнет наступать, и Украина. Это станет возможным после определяющего лета 2024 года.