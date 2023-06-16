Если признаться, прогнозы синоптиков касательно следующего месяца нам неизвестны – возможно, в климатическом плане июль будет не таким жарким. Но по политическим меркам он обещает быть весьма горячим, т.к. в этом месяце пройдут два весьма важных политических мероприятия – в Брюсселе состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении, а в Вильнюсе очередной саммит стран-членов НАТО.

Сперва скажем пару слов о саммите НАТО. Он должен быть знаменательным по двум причинам – страны НАТО в очередной раз должны определиться в вопросе касательно украинской войны и в вопросе членства Киева в НАТО. Некоторые страны, особенно, такие как Польша, требуют, чтобы наконец-то Украине предоставили «дорожную карту» по членству. Но другие страны считают, что Киеву пока могут быть предоставлены только ограниченные гарантии безопасности. Даже в таком вопросе, как украинская война, среди членов Альянса нет единого мнения. Пока нет ответов на следующие вопросы: До каких пор НАТО будет вести «культурную», т.н. «сглаженную» войну против России? До каких пор война будет вестись исключительно в пределах территории Украины?

Саммит НАТО еще должен решить вопрос о членстве Финляндии и Швеции. В настоящее время в связи с членством Швеции нет определенности – Турция не собирается давать согласие на членство Стокгольма, хотя последний считает, что выполнил все требования Анкары, даже готов экстрадировать некоторых членов Курдской Рабочей Партии в Турцию.

Но Анкара вовсе не считает отмеченные шаги Швеции достаточными для ратификации протоколов по членству этой страны в ряды НАТО. Поэтому этот вопрос пока остается открытым. В эти дни в Брюсселе проходила встреча министров обороны членов НАТО. Но политические аналитики с самого начала заявили, что вряд ли эта встреча решит насущные проблемы, стоящие перед Североатлантическим Блоком.

Что касается встречи лидеров Азербайджана и Армении, пока заметим, что аналогичная вашингтонская встреча министров иностранных дел сторон пока отменена. В качестве причины приводятся самые различные аргументы. Но приходится отметить, что в настоящее время политическая ситуация в Армении весьма и весьма напряженная. Мирный диалог на своем пути встречает самые различные проблемы – препятствия. Поэтому пока не совсем ясно: состоится ли брюссельская встреча лидеров сторон?

Заметим, что на днях президент Турции Р.Т.Эрдоган посетил Азербайджан с официальным визитом, который запомнился по трем важным обстоятельствам.

Во-первых, стороны вновь подтвердили свою приверженность принципам и целям Шушинской декларации, двухгодичный юбилей, которой отмечается на этой неделе. Во-вторых, президент Эрдоган вновь выразил уверенность в том, что Зангезурский проект обязательно претворится в жизнь. В-третьих, турецкий президент открыто заявил, что главным препятствием на пути реализации Зангезурского коридора является Иран, который считает, что этот проект закроет его границы с Арменией, поэтому не отвечает его геополитическим интересам, даже является для него «красной» линией, т.е. «последним рубежом».

Да, вот, в такой сложной атмосфере развиваются процессы на Южном Кавказе. Идет открытая борьба между Россией и Западом. Но тут надо отметить, что Баку шаг за шагом идет к своей цели: теперь в Лачинском коридоре проходят проверку даже представители миротворческих сил России и перевозимые ими грузы. Из Ханкенди поступают самые различные вести. Еще раз заметим, что неспокойно и в самой Армении – активизировались почти все политические вектора Еревана. В активную политическую жизнь вернулся даже первый президент страны – Левон Тер-Петросян.

По этой причине, лето в регионе в политическом плане обещает быть весьма горячим.

Но это вовсе не пугает Баку, который уверенно идет к своим целям. Подавляющее большинство политических наблюдателей считают, что в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в этом году многое прояснится…