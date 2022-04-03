МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, в обращении говорится:

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, 4 апреля на территории Азербайджана ожидается сильный ветер, в частности, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер.

МЧС призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемой погодой.

Для защиты от сильного ветра рекомендуется соблюдать осторожность и держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер усложняет процесс тушения пожаров».