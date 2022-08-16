Около 4 тонн пиротехнической продукции хранилось на территории рынка «Сурмалу» в Ереване, где произошел взрыв. Об этом рассказал глава МЧС Армении Армен Памбухчян, слова которого приводит РИА «Новости».

«Предварительно там хранилось до четырех тонн этого товара», — ответил глава МЧС на вопрос о том, сколько там было пиротехнических материалов.

По его словам, в настоящее время на территории «Сурмалу» нет опасных материалов, о чем свидетельствует ход поисково-спасательных работ, в ходе которых было расчищено 50-60% территории.

Взрыв произошел в воскресенье днем, жертвами инцидента стали 16 человек, в том числе беременная женщина и ее маленький ребенок. Еще 62 человека получили ранения, судьба 18 человек по-прежнему неизвестна.

Пожар на рынке тушили почти три дня, полностью огонь был ликвидирован 16 августа.