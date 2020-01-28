Мбаппе открыт для перехода в «Ливерпуль»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе готов покинуть парижскую команду и перейти в «Ливерпуль».

Как сообщает источник со ссылкой на французского журналиста Жюльена Лоранса, 21-летний футболист рассматривает возможность нового вызова для себя по окончании сезона. Он открыт для продолжения карьеры в команде Юргена Клоппа, которая близка к своему первому в истории чемпионству в АПЛ.

Сообщается, что «ПСЖ» не планирует расставаться с игроком. «Ливерпулю» придется заплатить 253 миллиона евро, которые прописаны в контракте Мбаппе в качестве отступных.

Ранее Мбаппе выразил восхищение игрой «Ливерпуля» в текущем сезоне.

В текущем сезоне француз провел за «ПСЖ» 24 матча, забил 21 гол и сделал 12 результативных передач.

«Ливерпуль» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 16 очков и имея игру в запасе. (sportbox.ru)