МАУ возобновляет прямые рейсы из Киева в Баку

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) планирует со 2 апреля 2021 года возобновить полеты по маршруту Киев-Баку-Киев.

«МАУ с 28 марта планирует постепенное восстановление оригинальной сети маршрутов и перезапуск дальнемагистральных рейсов. Со 2 апреля компания возобновит прямые рейсы из Киева в Баку», — говорится в сообщении компании.

Со 2 апреля рейсы Киев–Баку-Киев будут выполняться 4 раза в неделю (понедельник, среда, пятница и воскресенье). Начиная с 26 апреля, полеты будут выполняться все дни недели.