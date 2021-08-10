В рамках I Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии (BSPF) 11 августа состоится встреча с известным иранским фотографом Мехраном Чирагчи-Базаром.

Как сообщает #, встреча состоится в онлайн формате на платформе Zoom. Фотограф пообщается с участниками мастер-класса, ответит на интересующие вопросы, поделится своим опытом, а также познакомит со своим творчеством и представит работы.

Мехману Чирагу есть чем поделиться с молодыми азербайджанскими коллегами.

Он не только фотографирует, но и является профессиональным преподавателем в этом виде искусства. Расширяя навыки фотографии в различных жанрах, он публикуется в местных и зарубежных журналах, читает лекции в Ассоциации молодежного кино, а также проводит семинары в иранских художественных университетах и творческих клубах в Турции. Помимо всего прочего, выпустил книгу «И снова я встречу солнце». За годы профессиональной деятельности был удостоен множества призов, в том числе награды Международного конкурса фотографии Sony, Национального конкурса фотографии в Тебризе, золотой медали FIAP Турции и др.

Для того, чтобы принять участие в онлайн встрече с иранским фотографом, которая начнется в 19:00 по местному времени, все желающие должны пройти регистрацию на сайте фестиваля — www.bakustreetphoto.az.

Организатором Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии является Пространство Современного Искусства YARAT и российский стрит фотограф и путешественник Андрей Глазков.

Цель международного проекта – объединить лучшие работы в жанре уличной фотографии и создать благоприятные условия для молодого поколения фотографов, получить новый опыт и отточить навыки в одном из самых популярных и динамичных направлений фотографии.

Фестиваль состоит из двух элементов: конкурсной и образовательной программ.

В рамках фестиваля в Баку уже прошли различные мероприятия — выставки, дискуссии, а известные фотографы провели «живые» встречи и тренинги для начинающих фотографов.

В сентябре жюри объявит победителей конкурса фотографий «Улицы в фокусе», который проходил в рамках фестиваля. Работы на конкурс принимались до 25 июля. В конкурсе могли принять участие фотографы старше 14 лет вне зависимости от страны проживания.

Жюри рассмотрит все поступившие заявки и наградит победителей в 4 номинациях — одиночный кадр, серия, пленочная фотография и мобильная фотография. Конкурс поддерживают компании Canon и DiVi.