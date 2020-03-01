Массовые беспорядки на юге Казахстана устроили криминальные группировки

Массовые беспорядки в Жамбылской области Казахстана, в результате которых погибли 11 человек, произошли из-за передела доходов от контрабанды между двумя криминальными группами, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Погибли 11 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей. Полиция расследует более 120 уголовных дел.

«Известно, что в районе есть люди, которые активно занимались контрабандой. Участвовать в этом бизнесе хотела и другая группировка. Одним словом, из-за контроля над источниками незаконных доходов возник конфликт между двумя криминальными группами. В результате пострадало много людей, 11 человек погибли. Об этом надо прямо сказать», — заявил президент. (РИА Новости)