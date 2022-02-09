В Баку произошло несколько случаев отравления угарным газом, сообщает Report.

Жители поселка Ени Рамана Сабунчинского района Гумру Гасанова (1990 г.р.) и ее дети — Зейнаб (2010 г.р.), Гюлай (2013 г.р.) и Явер (2015 г.р.) отравились угарным газом в собственном доме.

Проживающие на улице М.Меликова Айлин Гусейнли (2009 г.р.), на территории Молочного совхоза поселка Рамана Гюльнар Наджафова (1982 г.р.), в поселках Маштага Аида Аллахвердиева (2000 г.р.) и Бакиханова Айгюль Исмайылова (1999 г.р.) были доставлены в больницу с отравлением угарным газом.

Подобный случай произошел и в Низаминском районе столицы.

Проживающие в доме на улице Мамедали Шарифли Фарида Амирова (1991 г.р.) и ее дети — Алмаз (2015 г.р.) и Бану (2013 г.р.) отравились угарным газом.

Все пострадавшие госпитализированы.

Детали инцидентов расследуются.