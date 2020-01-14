Массовая драка между азербайджанцами и сванами произошла в Грузии

В селе Цинцкаро Тетрицкаройского района Грузии произошла массовая драка между азербайджанцами и сванами (субэтническая группа в Грузии).

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили местные СМИ.

Три человека пострадали в результате инцидента, произошедшего несколько дней назад. Из них двое азербайджанцев были госпитализированы.

Два человека, один из которых азербайджанец, были задержаны в связи с массовой дракой.

По словам очевидцев, причиной драки стали сигареты. Сообщается, что во время драки в ход было пущено и холодное оружие.

По факту в районном управлении полиции Тетрицкаро ведется расследование.

| 2020-01-14T13:49:46+00:00 14 января 2020, 16:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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