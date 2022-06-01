Американский миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск потребовал от топ-менеджеров вернуться на работу в офис или уволиться. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение, распространенное Маском среди топ-менеджеров компании.

«Любой сотрудник, планирующий продолжать работать удаленно, обязан проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. В противном случае ему придется уволиться. Это и так меньше требований, которые мы предъявляем работникам наших заводов», — говорится в письме.

Маск также подчеркнул, что под офисом подразумевается «главный офис компании Tesla, а рабочее место не должно находится вдали от непосредственного места службы. «Если вы отвечаете за сотрудников на заводе в городе Фримонт (штат Калифорния), то ваш офис не может находиться в другом штате», — поясняется в приказе.

Предприниматель не подтвердил подлинность письма официально. Однако Bloomberg считает, что информация достоверна, поскольку, отвечая на комментарии пользователей в социальной сети Twitter, Маск не согласился с тем, что очный формат работы устарел, и написал, что таким людям стоит «работать где-нибудь в другом месте», а не в его компании.