Спустя пятнадцать месяцев после высадки в кратере Езеро на Марсе вездеход NASA Perseverance наконец приступает к важнейшей фазе поисков древней марсианской жизни, пишет портал Nature.

Perseverance примарсианился в феврале 2021 года в нескольких километрах от края дельты древней реки. Он провел свои первые месяцы на Марсе, исследуя дно кратера, сразу выяснив при этом, что оно состоит из магматических пород, которые образуются при охлаждении расплавленных материалов. Это изрядно воодушевило ученых, поскольку магматические породы можно датировать на основе радиоактивного распада составляющих их химических элементов. Однако особый интерес исследователей все же вызывают края дельты реки, поскольку изучение встречающихся здесь мелкозернистых отложений дает максимальные шансы обнаружить доказательства присутствия древней марсианской жизни.

В апреле марсоход наконец добрался до дельты и вскоре обнаружил там серые слоистые породы, называемые аргиллитами, которые образуются в ходе формирования отложений, выносимых медленной рекой или озером. Также были найдены крупнозернистые песчаники, которые могли возникнуть в быстротекущей реке. Такие камни считаются отличными объектами для изучения различных марсианских сред, в которых могла бы когда-то процветать жизнь. Марсоход проведет последующие несколько месяцев, исследуя эту речную дельту в Езеро, пока ученые миссии не решат, где именно они хотят проводить бурение и извлекать образцы горных пород. NASA и Европейское космическое агентство планируют подготовить образцы для отправки на Землю не ранее 2033 года в ходе первого в истории возвращения аппарата с Марса.

28 мая Perseverance выпилил из скалы, когда-то находившейся в дельте реки в кратере, круглый образец породы диаметром 5 см. Данная речная дельта образовалась миллиарды лет назад, причем давно исчезнувшая река выносила слои отложений в Езеро, и это главная причина, по которой NASA отправило марсоход именно сюда. На Земле речные отложения обычно кишат жизнью. На изображениях свежеизвлеченного образца видны мелкие зерна породы, которые, как надеются ученые, содержат химические или другие следы жизни.