Марк Эспер: «Убийство Сулеймани предотвратило военный конфликт между США и Ираном»

Министр обороны США Марк Эспер полагает, что командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Гасым Сулеймани ранее планировал серию атак, которые могли привести к военному конфликту между Вашингтоном и Тегераном. С этим утверждением он выступил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

По версии Эспера, США приняли решение убить Сулеймани, поскольку он «организовал осаду посольства США в Багдаде» и планировал серию атак в «нескольких странах, которые были бы более масштабными». «Это, вероятно, вызвало бы открытые военные действия между нами и Ираном», — сказал он.

Эспер выразил уверенность в том, что Сулеймани неизбежно осуществил бы указанные атаки, если бы США не организовали его убийство. «Я думаю, что до атаки оставались считанные дни», — сказал он.