Главный редактор российского государственного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян пожаловалась в телеграме, что российские издательства отказываются печатать сборник стихов «Поэzия русского лета», в подготовке которого принимала участие команда RT. По словам Симоньян, протест у издательств вызвал дизайн обложки книги с крупной буквой Z – полуофициальным символом поддержки российской агрессии в Украине. Издатели, как пишет Симоньян, заявили, что книгу с такой обложкой откажутся брать на распространение книжные магазины.

Стихотворный сборник «Поэzия русского лета» был составлен Russia Today, 5 октября в Москве состоялась его презентация. В сборник, посвящённый «специальной военной операции» (так официальные российские СМИ называют войну в Украине) входят произведения более 20 российских поэтов. Авторы прославляют в стихах мужество российских воинов в борьбе с «украинскими нацистами» и установлении «русского мира». Средства от предполагаемых продаж сборника RT собирается перечислить в помощь героям проекта «Дети войны», оказывающего гуманитарную помощь детям на подконтрольных России территориях Украины. (svoboda.org)