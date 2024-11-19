Более 40 тысяч человек собрались у парламента Новой Зеландии. Они протестуют против законопроекта, который предполагает новую интерпретацию соглашения 1840-го года между британскими колонизаторами и коренным народом маори. Маори считают, что законопроект поставит под вопрос их права.
Демонстрация у парламента во вторник, 19 ноября, подводит итог хикои («марш», или «длинное пешее путешествие» в переводе с языка маори) — мирного протеста, который проходит в течение девяти дней по всей стране.
Делегацию к зданию парламента, где рассматривался законопроект, возглавила королева маори Нга Вай Хоно и те По. Многие протестующие оделись в цвета флага маори.
Документ подразумевает новую интерпретацию Договора Вайтанги — соглашения, которое британские колонизаторы и вожди нескольких племен маори подписали в 1840-м году и которое считается основополагающим документом сегодняшней Новой Зеландии.
В договоре всего три статьи. В первой вожди уступают суверенность британской короне, вторая гарантирует право собственности (в том числе на землю) для всех людей в Новой Зеландии, а третья обещает защиту, права и привилегии субъектов Британии для новозеландцев.
Договор составлен на двух языках — английском и маори. Однако в письменном языке маори в XIX веке не было точного перевода для некоторых английских слов, в том числе «суверенность» и «право собственности», и это открыло возможность для разных интерпретаций договора.
Авторы нового законопроекта полагают, что он необходим, чтобы отразить реальность, в которой Новая Зеландия состоит не только из маори и британских колонизаторов, а является многонациональной страной.
Критики законопроекта считают, что документ, открывая для интерпретации приципы Договора Вайтанги, ставит под угрозу легитимность коренного населения в Новой Зеландии.
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Луксон заявил, что Национальная партия не будет поддерживать законопроект своих соратников по коалиции. «Мы не думаем, что одним росчерком пера можно переписать 184 года дебатов и дискуссий», — сказал он.
Новая Зеландия зачастую приводится в пример как мировой лидер в том, что касается прав коренного народа, но при нынешнем правоцентристском правительстве некоторые опасаются, что эти права находятся под угрозой. (bbc.com)