Делегацию к зданию парламента, где рассматривался законопроект, возглавила королева маори Нга Вай Хоно и те По. Многие протестующие оделись в цвета флага маори.

Документ подразумевает новую интерпретацию Договора Вайтанги — соглашения, которое британские колонизаторы и вожди нескольких племен маори подписали в 1840-м году и которое считается основополагающим документом сегодняшней Новой Зеландии.

В договоре всего три статьи. В первой вожди уступают суверенность британской короне, вторая гарантирует право собственности (в том числе на землю) для всех людей в Новой Зеландии, а третья обещает защиту, права и привилегии субъектов Британии для новозеландцев.

Договор составлен на двух языках — английском и маори. Однако в письменном языке маори в XIX веке не было точного перевода для некоторых английских слов, в том числе «суверенность» и «право собственности», и это открыло возможность для разных интерпретаций договора.

Авторы нового законопроекта полагают, что он необходим, чтобы отразить реальность, в которой Новая Зеландия состоит не только из маори и британских колонизаторов, а является многонациональной страной.

Критики законопроекта считают, что документ, открывая для интерпретации приципы Договора Вайтанги, ставит под угрозу легитимность коренного населения в Новой Зеландии.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Луксон заявил, что Национальная партия не будет поддерживать законопроект своих соратников по коалиции. «Мы не думаем, что одним росчерком пера можно переписать 184 года дебатов и дискуссий», — сказал он.