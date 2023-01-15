Михаил Попков, бывший милиционер из Ангарска, осуждённый к пожизненному заключению за убийство более 80 женщин, заявил в интервью «Вести-Иркутск», что у него есть мечта — попасть в армию.

В том же интервью так называемый Ангарский маньяк сообщил, что ранее признался ещё в двух убийствах, после чего его этапировали из Мордовии в Иркутск — сообщает Сибирь.Реалии.

Как сказал Попков, прямо сейчас он в армию не собирается, потому что «это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная». «Просто после теплого помещения оказаться в холодной траншее, на сколько там человека хватит?» — сказал осуждённый за убийства. Но когда пройдёт зима, «самые морозы», он бы «не задумываясь согласился» отправиться на войну с Украиной, хотя и сомневается, что его возьмут. По словам бывшего милиционера, у него востребованная военно-учётная специальность.

О «ЧВК Вагнера», которая вербует в российских колониях заключённых для участия в войне, Попков не упомянул.

Михаил Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы в Иркутской области. До 1998 года он служил в органах внутренних дел. Его задержали в 2012 году во Владивостоке.

В 2015 году Попкова признали виновным в убийствах 22 женщин и приговорили к пожизненному лишению свободы. 10 декабря 2018 года суд Иркутской области признал его виновным в совершении еще 59 убийств и присудил второй пожизненный срок.

Ранее Попков также признался в двух убийствах уже после того, как уже получил два пожизненных срока. За эти преступления ему дополнительно назначили 9,8 года колонии особого режима.