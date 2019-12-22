«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Уотфорда». Примечательно, что «Манчестер Юнайтед» пропустил два мяча за четыре минуты.

Счет в матче открыл на 50-й минуте Исмаила Сарр, а через четыре минуты счет удвоил Трой Дини, реализовавший пенальти.

«Манчестер Юнайтед» идет на восьмом месте, имея в активе 25 баллов. «Уотфорд» идет на последней строчке турнирной таблицы, набрав 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ.

Чемпионат Англии. 18-й тур
«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0
Голы: 1:0 — Сарр, 50; 2:0 — Дини, 54.(Газета.Ru)

| 2019-12-22T21:03:11+00:00 22 декабря 2019, 22:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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