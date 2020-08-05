«Манчестер Сити» намерен приобрести еще пять игроков

«Манчестер Сити» собирается серьезно усилиться до начала нового сезона в Англии, которое запланировано на 12 сентября.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports, к купленному у «Валенсии» полузащитнику Феррану Торресу и защитнику Натану Аке, о переходе которого из «Борнмута» клуб должен объявить в ближайшее время, «горожане» хотят добавить еще пять новичков.

Главной целью «Манчестер Сити» считает покупку центрального и флангового защитников, а также замен для ушедшего по истечении контракта хавбека Давида Сильвы и нападающего Серхио Агуэро, которому в июне исполнилось 32 года.

Основным вариантом усиления атаки для английского клуба остается Лаутаро Мартинес из «Интера». Также ФК уже делал запрос по Жоау Фелишу из «Атлетико». Центр обороны «Манчестер Сити» хочет укрепить Калиду Кулибали из «Наполи».