Малейка Аббасзаде: «Новый график экзаменов представят общественности в течение ближайших 10-ти дней»

Объявленный в Азербайджане карантинный режим в рамках мероприятий по предотвращению пандемии коронавируса, продлен до 4 мая. Поэтому, в объявленный нами в январе графике пришлось внести некоторые изменения.

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, с учетом не проведения экзаменов в марте и апреле месяцах, график необходимо доработать: «Скорее всего, новый график представят общественности в течение ближайших 10-ти дней».

«Согласно информации из Оперативного штаба при Кабинете министров, возможно примут решение о выходе с карантинного режима с 4 мая. Лишь после этого мы сможем сказать что-то конкретное о новом графике», — сказала председатель Совета директоров ГЭЦ.

| 2020-04-21T12:48:28+00:00 21 апреля 2020, 12:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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