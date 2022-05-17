Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил ему, что заявку на членство Украины в ЕС рассмотрят в июне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Президент Франции подтвердил президенту Зеленскому, что заявка Украины на присоединение к ЕС будет рассмотрена на Евросовете в июне на основе заключения, вынесенного Еврокомиссией», — сказали в пресс-службе.

Макрон также пообещал продолжать поставки оружия Украине.