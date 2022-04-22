Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает ТАСС, об этом он заявил в пятницу в эфире радиостанции France Inter.

«Я думаю, что это наша обязанность продолжать переговоры с президентом Путиным. Есть только один канал связи, и его нужно сохранить», — сказал Макрон. По его мнению, продолжение переговоров «поможет сохранить жизни».

Он также отметил, что если Франция не будет вести диалог с российским лидером, то «участниками переговоров будут Китай и Турция».

Он в случае переизбрания «не исключает возможности, что проведет переговоры с президентом Путиным», но «прежде проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским». По словам французского лидера, темой диалога может стать организация гуманитарного коридора в Мариуполе и оказание медицинской помощи.